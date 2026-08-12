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Tafseer: Yusuf 12:1
Yusuf
1
12:1
الر تلك ايات الكتاب المبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ١
الٓرۚ
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱلۡكِتَٰبِ
ٱلۡمُبِينِ
١
Alif Lim Râ. Dit zijn de Verzen van het duidelijke Boek.
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Qiraat
Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يخبر تعالى أن آيات القرآن هي
{ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ْ}
أي: البين الواضحة ألفاظه ومعانيه.