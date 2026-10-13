Всевышний повелел Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, рассказать своим соплеменникам о том, как пророк Нух проповедовал среди своего народа. Он призывал их к Аллаху очень долго и прожил среди своих сородичей девятьсот пятьдесят лет. Однако от его проповедей они становились еще более порочными. Они негодовали и считали его деятельность дурным предзнаменованием, но он без устали продолжал призывать их уверовать. Он говорил: «О мои соплеменники! Если мое пребывание среди вас и мои полезные наставления, которые опираются только на очевидные доказательства, доставляют вам неприятности и вызывают ваш гнев, и вы желаете причинить мне зло или отвергнуть истину, то я уповаю на Аллаха и прошу Его защитить от любого зла, которое хотят причинить мне и моей религии. Упование - это мое оружие и боевое снаряжение. Соберите же свое войско и приготовьтесь к борьбе. Воспользуйтесь любыми средствами и привлеките всех своих сообщников, а также идолов, которым вы угождаете и поклоняетесь наряду с Господом миров. Пусть ваши действия не будут тайными - действуйте открыто и всенародно. Решите, как вы можете наказать меня, а затем не предоставляйте мне даже короткой отсрочки». Этот вызов был величайшим знамением и неопровержимым доводом в пользу правдивости Нуха и истинности его пророческой миссии. Он был совершенно один и не опирался на покровительство своих сородичей или поддержку своих соратников. Он открыто заявил своим соплеменникам об ошибочности их воззрений, порочности их религии и беспомощности их богов. Ненависть и вражда, которую многобожники испытывали к нему, превосходила горные твердыни, и они обладали силой и властью. И в такой ситуации святой пророк предложил им объединиться со своими богами и прочими союзниками и приложить все усилия для того, чтобы наказать его. Однако они не смогли причинить ему даже малейшего зла, и это лишний раз подтвердило его правоту и изобличило ложь многобожников, раздававших громкие обещания и угрозы.