Аллах сотворил день для того, чтобы люди трудились, и сотворил ночь для того, чтобы они отдыхали. Ночной мрак, который опускается на землю, позволяет людям заснуть и отдохнуть. А если бы ночью было светло, то люди не могли бы успокоиться и отдохнуть. Когда же наступает светлый день, люди получают возможность ясно видеть окружающий мир и отправляются благоустраивать свою мирскую жизнь и трудиться во благо религии. Во всем этом содержатся знамения для людей, которые внимают повествованиям об Аллахе, осознают их смысл, признают их и руководствуются ими. Они не слушают их для того, чтобы упрямо отвергнуть их. И благодаря этому они понимают, что Аллах является единственным божеством, заслуживающим поклонения и обожествления, и что все остальные божества являются ложными и бесполезными. Они также понимают, что Аллах - Добрый, Милосердный, Всеведущий и Премудрый Господь.