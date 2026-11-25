Этими словами Всевышний Аллах изобличил беспомощность идолов, которым многобожники поклоняются наряду с Аллахом. Они надеются на их помощь и заступничество перед Аллахом но их надежды будут обмануты, потому что идолы и истуканы бессильны и совершенно беспомощны. Они ничем не смогут помочь многобожникам, да и сами многобожники ничем не смогут помочь себе. Одно творение может оказать помощь другому только при выполнении двух условий. Во-первых, оно должно быть в состоянии оказать эту помощь. А во-вторых, оно должно хотеть оказать эту помощь. Поэтому Всевышний Аллах сообщил, что идолы и ложные божества не только не смогут спасти идолопоклонников от наказания, но и не захотят делать этого. Более того, в Судный день они предстанут перед многобожниками готовой ратью. Идолопоклонники и те, кому они поклонялись, будут отрекаться друг от друга. Отчего же нечестивцы не отрекаются от своих идолов в мирской жизни? Отчего же они не поклоняются одному Аллаху, который распоряжается добром и злом, одаряет одних и лишает других? Воистину, только Он является истинным Покровителем и Помощником.