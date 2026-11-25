Вы повиновались сатане, враждовали с Милостивым Аллахом и отрицали встречу с Ним. Но наступил Судный день, и вы попали в Последнюю жизнь, где каждый человек получит воздаяние за свои деяния, а вас постигнет лютая кара. Вот Ад, который был вам обещан! Вы считали это обещание ложью, но теперь вы можете воочию убедиться в его правдивости. Многобожники будут искоса поглядывать на огненную Геенну, и их сердца переполнятся чудовищным страхом. Однако этот страх перерастет в невероятный ужас, когда они услышат, как им велят: