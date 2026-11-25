Сам Милосердный Аллах будет приветствовать обитателей Рая миром. Всевышний будет разговаривать с праведниками самым совершенным и самым прекрасным образом. После Его божественного приветствия каждый обитатель Рая окажется в полной безопасности и полном благополучии. Нет приветствия, которое могло бы сравниться с приветствием Господа миров, и нет большего счастья, чем услышать это приветствие. Как же удивительны и прекрасны будут слова, которыми Добрый, Милосердный и Могущественный Властелин будет приветствовать обитателей Рая. Они снискали Его благоволение и спаслись от Его гнева, и если бы Аллах не избавил их от смерти после воскрешения, то их сердца лопнули бы от радости и ликования. Господи, не лишай нас этого блаженства и позволь нам насладиться возможностью увидеть Твой Прекрасный Лик!