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Hud
39
11:39
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٣٩
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٣٩
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Jullie zullen het weten komen, tot wie de bestraffing komt die hem vernedert. En een blijvende bestraffing komt op hen neer.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Нух покорился воле Господа и начал сооружать огромный корабль. Когда знатные люди увидели, чем он занимается, они стали насмехаться над ним. Всякий раз, когда они проходили мимо него, то высмеивали его, а он говорил: «Сегодня вы смеетесь над нами, но скоро мы будем смеяться над вами. Очень скоро вы узнаете, кого из нас постигнет унизительное наказание, и кому из нас достанутся вечные страдания». Они действительно узнали об этом, как только их постигла Божья кара.