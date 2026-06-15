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Hud
30
11:30
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠
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En: "O mijn volk, wie kan mij redden (van de bestraffing) van Allah, als ik hen zou wegjagen? Trekken jullie er dan geen lering uit?
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : ويا قوم من ينصرني من الله قال الفراء : أي يمنعني من عذابه ." إن طردتهم " أي لأجل إيمانهم .أفلا تذكرون أدغمت التاء في الذال . ويجوز حذفها فتقول : تذكرون .