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Tafseer: Hud 11:123
Hud
123
11:123
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ١٢٣
وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣
وَلِلَّهِ
غَيۡبُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَإِلَيۡهِ
يُرۡجَعُ
ٱلۡأَمۡرُ
كُلُّهُۥ
فَٱعۡبُدۡهُ
وَتَوَكَّلۡ
عَلَيۡهِۚ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَٰفِلٍ
عَمَّا
تَعۡمَلُونَ
١٢٣
En aan Allah behoort het onwaarneembare van de hemelen en de aarde en tot Hem keren alle dingen terug. Aanbid daarom Hem en vertrouw op Hem en jouw Heer is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.
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Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 11:123tot 12:1
О Мухаммад! Неверующие не извлекают пользы из увещеваний и всевозможных наставлений. Покажи им ясные знамения, и пусть они продолжают исповедовать свою религию. Вы же исповедуйте религию Аллаха. И пусть они дожидаются того, что произойдет с вами. Вы же дождитесь того, что произойдет с ними. Всевышний провел четкую грань между двумя группами Своих рабов. Он одарил победой тех, кто обратился в правую веру, и подавил своих неверующих врагов. Ему известно все сокровенное на небесах и на земле, и ничто не способно сокрыться от Него. Деяния всех творений возвращаются к Нему, после чего Он отделяет дурные поступки от благих. Людям надлежит поклоняться Ему и по мере возможностей выполнять все, что им приказано выполнять. При этом они должны уповать на своего Господа, который не предает забвению их добрые и злые деяния. Напротив, Он объемлет их своим знанием, и все они записаны письменной тростью. А это значит, что Он непременно вынесет свой приговор и свершит справедливое возмездие.