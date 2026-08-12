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Tafseer: Hud 11:122
Hud
122
11:122
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓاْ
إِنَّا
مُنتَظِرُونَ
١٢٢
En wacht af, Voorwaar, (ook) wij zijn wachtenden."
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢)
] وه ئێوه چاوهڕێ بن ئێمهش چاوهڕێی سهرهنجامی كارهكهی ئێوهین بزانین خوای گهوره كهی سزاتان ئهدات و سزای خوای گهوره چۆن ئهبێت، (خواى گهوره پێغهمبهرو -
صلی الله علیه وسلم
- باوهڕدارانى سهرخست و كافرانى تێكشكاند).