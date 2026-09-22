﴿هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَكُم مِّن تُرَابࣲ﴾ بِخَلْقِ أَبِيكُمْ آدَم مِنْهُ ﴿ثُمَّ مِن نُّطۡفَةࣲ﴾ مَنِيّ ﴿ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةࣲ﴾ دَم غَلِيظ ﴿ثُمَّ یُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلࣰا﴾ بِمَعْنَى أَطْفَالًا ﴿ثُمَّ﴾ يُبْقِيكُمْ ﴿لِتَبۡلُغُوۤا۟ أَشُدَّكُمۡ﴾ تَكَامُل قُوَّتكُمْ مِنْ الثَّلَاثِينَ سَنَة إلَى الْأَرْبَعِينَ ﴿ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُیُوخࣰاۚ﴾ بِضَمِّ الشِّين وَكَسْرهَا ﴿وَمِنكُم مَّن یُتَوَفَّىٰ مِن قَبۡلُۖ﴾ أَيْ قَبْل الْأَشُدّ وَالشَّيْخُوخَة فَعَلَ ذَلِكَ بِكُمْ لِتَعِيشُوا ﴿وَلِتَبۡلُغُوۤا۟ أَجَلࣰا مُّسَمࣰّى﴾ وَقْتًا مَحْدُودًا ﴿وَلَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٦٧﴾ دَلَائِل التَّوْحِيد فَتُؤْمِنُونَ