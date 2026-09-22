আকাশে আরোহণের অবলম্বন এবং মূসার উপাস্যকে দেখতে পাই;[১] আর আমি তো ওকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।’[২] এভাবেই ফিরআউনের নিকট তার নিকৃষ্ট কাজকে সুশোভিত করা হয়েছিল[৩] এবং সরল পথ হতে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল।[৪] আর ফিরআউনের ষড়যন্ত্র ছিল সর্বনাশী।[৫] [১] অর্থাৎ, দেখব যে, আকাশে সত্যিকারে কোন উপাস্য আছে কি না? [২] এ ব্যাপারে যে, আকাশে আল্লাহ আছেন, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও তার পরিচালক। অথবা এ ব্যাপারে (মিথ্যাবাদী) যে, মুসা আল্লাহর প্রেরিত রসূল। [৩] অর্থাৎ, শয়তান এইভাবে তাকে ভ্রষ্ট করে রেখেছিল এবং তার মন্দ আমল তার কাছে ভাল মনে হত। [৪] অর্থাৎ, সত্য ও সঠিক পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয় এবং ভ্রষ্টতার গোলকধাঁধায় সে ঘুরপাক খেতে থাকে। [৫] تَبَابٌ ক্ষতি, ধ্বংস। অর্থাৎ, ফিরআউন যে ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করেছিল, তার পরিণাম তার জন্য ক্ষতিকর ও সর্বনাশীই ছিল। সুতরাং পরিশেষে তার সৈন্য-সামন্ত সহ তার সলিল-সমাধি হল।