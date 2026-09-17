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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 88
Al-Qasas
88
28:88
ولا تدع مع الله الاها اخر لا الاه الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ٨٨
وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٨
وَلَا
ﱺ
تَدۡعُ
ﱻ
مَعَ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
إِلَٰهًا
ﱾ
ءَاخَرَۘ
ﱿﲀ
لَآ
ﲁ
إِلَٰهَ
ﲂ
إِلَّا
ﲃ
هُوَۚ
ﲄﲅ
كُلُّ
ﲆ
شَيۡءٍ
ﲇ
هَالِكٌ
ﲈ
إِلَّا
ﲉ
وَجۡهَهُۥۚ
ﲊﲋ
لَهُ
ﲌ
ٱلۡحُكۡمُ
ﲍ
وَإِلَيۡهِ
ﲎ
تُرۡجَعُونَ
ﲏ
٨٨
ﲐ
En roep geen andere god aan naad Allah. Er is geen god dan Hij. Alle dingen zullen vergaan, behalve Allah. Aan Hem is het oordeel en tot Ham worden jullie teruggebracht.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.