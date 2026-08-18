Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-Qasas 28:8
Al-Qasas
8
28:8
فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطيين ٨
فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّۭا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ ٨
فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ
ءَالُ
فِرۡعَوۡنَ
لِيَكُونَ
لَهُمۡ
عَدُوّٗا
وَحَزَنًاۗ
إِنَّ
فِرۡعَوۡنَ
وَهَٰمَٰنَ
وَجُنُودَهُمَا
كَانُواْ
خَٰطِـِٔينَ
٨
Toen pikten de mensen van Fir'aun hem op (uit de rivier), zodat hij een vijand van hen zou worden en een bron van droefenis. Voorwaar, Fir'aun, Hâmân en hun legers waren zondaren.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهستى فيرعهون دهكهوێت} [
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ
] دهستى ههندێك له ئافرهته خزمهتكارانی فیرعهون كهوت و كه له رۆخى دهریاكه ئیشیان دهكرد، ئهوانیش له ترسا سهریان ههڵنهدایهوهو نهیانزانى چى تێدایهو بردیان بۆ (ئاسیا)ى خێزانى فیرعهون، كاتێك سهیرى كرد بینى منداڵێكی یهكجار جوانی تیایهو سهرهنجى راكێشا [
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا
] نهیانزانی كه ئهمه له داهاتوودا ئهبێ به دوژمنیان وه خهفهتباریان ئهكات (تهنها ئاسیا بهختهوهر دهكات چونكه باوهڕى پێ دێنێت) [
إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨)
] به دڵنیایى فیرعهون و هامان و سهرجهم سهربازهكانیان تاوانبارو سهرپێچیكار بوون له ههموو وتهو كردهوهیهكیاندا.