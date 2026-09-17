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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Ayah 77
Al-Qasas
77
28:77
وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ٧٧
وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧
وَٱبۡتَغِ
ﲷ
فِيمَآ
ﲸ
ءَاتَىٰكَ
ﲹ
ٱللَّهُ
ﲺ
ٱلدَّارَ
ﲻ
ٱلۡأٓخِرَةَۖ
ﲼﲽ
وَلَا
ﲾ
تَنسَ
ﲿ
نَصِيبَكَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﳂﳃ
وَأَحۡسِن
ﳄ
كَمَآ
ﳅ
أَحۡسَنَ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
إِلَيۡكَۖ
ﳈﳉ
وَلَا
ﳊ
تَبۡغِ
ﳋ
ٱلۡفَسَادَ
ﳌ
فِي
ﳍ
ٱلۡأَرۡضِۖ
ﳎﳏ
إِنَّ
ﳐ
ٱللَّهَ
ﳑ
لَا
ﳒ
يُحِبُّ
ﳓ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳔ
٧٧
ﳕ
En zoek met wat Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals en vergeet niet jouw deel in de wereld. En doe goed zoals Allah jou goed heeft gedaan en zoek geen verderf op de aarde. Voorwaar. Allah houdt niet van de verderfzaaiers."
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.