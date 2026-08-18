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Tafseer: Al-Qasas 28:3
Al-Qasas
3
28:3
نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣
نَتْلُوا۟ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣
نَتۡلُواْ
عَلَيۡكَ
مِن
نَّبَإِ
مُوسَىٰ
وَفِرۡعَوۡنَ
بِٱلۡحَقِّ
لِقَوۡمٖ
يُؤۡمِنُونَ
٣
Wij dragen jou van de geschiedenissen van Môesa en Fir'aun voor, volgens de Waarheid, voor een volk dat gelooft.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( نتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق )
بالصدق
( لقوم يؤمنون )
يصدقون بالقرآن .