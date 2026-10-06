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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 97
Al-An'am
97
6:97
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون ٩٧
وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٩٧
وَهُوَ
ﱥ
ٱلَّذِي
ﱦ
جَعَلَ
ﱧ
لَكُمُ
ﱨ
ٱلنُّجُومَ
ﱩ
لِتَهۡتَدُواْ
ﱪ
بِهَا
ﱫ
فِي
ﱬ
ظُلُمَٰتِ
ﱭ
ٱلۡبَرِّ
ﱮ
وَٱلۡبَحۡرِۗ
ﱯﱰ
قَدۡ
ﱱ
فَصَّلۡنَا
ﱲ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱳ
لِقَوۡمٖ
ﱴ
يَعۡلَمُونَ
ﱵ
٩٧
ﱶ
En Hij is Degene Die de sterren voor jullie maakte, opdat jullie door de duisternissen van de aarde en de zee geleid worden. Waarlijk, Wij hebben de Tekenen uitgelegd aan een volk dat weet.
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