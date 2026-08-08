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Tafseer: Al-An'am 6:95
Al-An'am
95
6:95
۞ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالكم الله فانى توفكون ٩٥
۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٩٥
۞ إِنَّ
ٱللَّهَ
فَالِقُ
ٱلۡحَبِّ
وَٱلنَّوَىٰۖ
يُخۡرِجُ
ٱلۡحَيَّ
مِنَ
ٱلۡمَيِّتِ
وَمُخۡرِجُ
ٱلۡمَيِّتِ
مِنَ
ٱلۡحَيِّۚ
ذَٰلِكُمُ
ٱللَّهُۖ
فَأَنَّىٰ
تُؤۡفَكُونَ
٩٥
Voorwaar, het is Allah Die de graankorrel en de dadelpit doet ontkiemen Hij doet het levende uit het dode voortkomen en Hij doet het dode uit het levende voortkomen. Het is waarlijk Allah: waarom laten jullie je afleiden (van de Waarheid)?
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Al-Sa'di
Всевышний поведал о Своем совершенстве, величии Своей власти, безграничности Своего могущества, необъятности Своего милосердия, Своем всеобъемлющем великодушии и заботливом отношении к творениям. Аллах заставляет раскрываться зерна и косточки. Это относится ко всем семенам, которые сажают люди и которые Аллах разбрасывает по степям и пустыням. Он заставляет раскрываться и прорастать семена злаков и других растений, относящихся к разным видам, имеющих разный облик и приносящих всевозможную пользу. Он заставляет раскрываться косточки финиковых пальм и других фруктовых деревьев. Это приносит огромную пользу людям, домашней скотине и всем остальным животным, которые наслаждаются тем, что вырастает из зерен и косточек. Они употребляют в пищу их плоды и извлекают из них всевозможную пользу в соответствии с установлением Аллаха. Так Он показывает им проявления Своей щедрости и добродетели, которые поражают умы и восхищают благоразумных мужей. Он показывает им Свои совершенные способности и Свою безграничную мудрость, благодаря чему они получают возможность познать Его и поклоняться одному Ему. Они убеждаются в том, что Он - Истинный Бог, тогда как поклонение всем остальным божествам лживо и бесполезно. Аллах превращает мертвое в живое, когда создает из капли семени живое существо, из яйца - курицу, а из зерен и косточек - злаки и деревья. Он превращает живое в мертвое, когда создает косточки и зерна в колосьях и на деревьях и заставляет кур нести яйца. Под мертвым здесь подразумевается все, что неспособно расти и не обладает душой. Аллах один создает эти творения и управляет ими. Он - Господь, поклоняться Которому обязаны все творения. Он заботится о мирах, одаряет их щедротами и кормит их по Своей милости. До чего же обмануты те, которые уклоняются от поклонения одному Аллаху, обладающему этими совершенными качествами, и поклоняются тем, кто не способен принести пользу или причинить вред, кто не распоряжается ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением?!!