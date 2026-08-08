Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-An'am 6:95
Al-An'am
95
6:95
۞ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالكم الله فانى توفكون ٩٥
۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٩٥
۞ إِنَّ
ٱللَّهَ
فَالِقُ
ٱلۡحَبِّ
وَٱلنَّوَىٰۖ
يُخۡرِجُ
ٱلۡحَيَّ
مِنَ
ٱلۡمَيِّتِ
وَمُخۡرِجُ
ٱلۡمَيِّتِ
مِنَ
ٱلۡحَيِّۚ
ذَٰلِكُمُ
ٱللَّهُۖ
فَأَنَّىٰ
تُؤۡفَكُونَ
٩٥
Voorwaar, het is Allah Die de graankorrel en de dadelpit doet ontkiemen Hij doet het levende uit het dode voortkomen en Hij doet het dode uit het levende voortkomen. Het is waarlijk Allah: waarom laten jullie je afleiden (van de Waarheid)?
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{تواناو دەسەڵاتی خوای گەورە} [
إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى
] به دڵنیایى خوای گهوره دانهوێڵهو ناوك و تۆو ئهوهى كه لهناو زهویدایه ههر ههمووی لهت دهكات، وه دارو درهختی جۆراوجۆرى لێ ئهڕوێنێ [
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
] زیندوو دهردهكات له مردوو، واته: مرۆڤـ دروست دهكات له دڵۆپه ئاوێك، یاخود باڵنده دروست دهكات له هێلكه، یاخود مرۆڤێكى موسڵمان له باوكێكى كافر دروست دهكات [
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
] به پێچهوانهیشهوه له زیندوو مردوو دهردهكات بۆ نموونه: له باڵندهیهك كه زیندووه هێلكه دهرئهكات، له مرۆڤێك كه زیندووه مهنی دهرئهكات، له موسڵمانێك كه زیندووه كافر دهرئهكات كه ئهم پێچهوانانه بهڵگهن لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره [
ذَلِكُمُ اللَّهُ
] ئهوهی ئهم كارو ئیشه سهرسوڕهێنهرانه دهكات تهنها خوای گهورهیه [
فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٩٥)
] ئیتر بۆچی ئێوه له حهق لائهدهن بۆ باتڵ له كاتێكدا كه ئهم تواناو دهسهڵاتهی خوای گهوره ئهبینن وه ئهزانن.