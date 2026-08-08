Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-An'am 6:75
Al-An'am
75
6:75
وكذالك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ٧٥
وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٥
وَكَذَٰلِكَ
نُرِيٓ
إِبۡرَٰهِيمَ
مَلَكُوتَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَلِيَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُوقِنِينَ
٧٥
En zo lieten Wij lbrahim het koninkrijk der hemelen en der aarde zien opdat hij tot de overtuigden zou behoren.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] بهم شێوازه ئێمه موڵكی ئاسمانهكان و زهوی نیشانی ئیبراهیم- صلى الله عليه وسلم - ئهدهین (مجاهد) دهفهرمێت: خوای گهوره ههموو شتێكی نیشان داوه تهنانهت ئاسمانه بهرزهكان و زهویش [
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥)
] تا لهو كهسانه بێ كه بهچاوی خۆی ئهو شته سهرسوڕهێنهرانه ببینێ وه زیاتر یهقینی لهلا دروست بێ.