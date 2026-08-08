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Tafseer: Al-An'am 6:72
Al-An'am
72
6:72
وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون ٧٢
وَأَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٢
وَأَنۡ
أَقِيمُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَٱتَّقُوهُۚ
وَهُوَ
ٱلَّذِيٓ
إِلَيۡهِ
تُحۡشَرُونَ
٧٢
En de shalât te onderhouden en Hem te vrezen en Hij is Degene tot Wie jullie verzameld worden."
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ
] وه فهرمانمان پێكراوه كه نوێژهكانمان بكهین وه تهقوای خوای گهوره بكهین [
وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٢)
] لهبهر ئهوهی حهشر كردن و گهڕانهوه له ڕۆژی قیامهتدا ههر بۆ لای خوای گهورهیهو بۆ لای كهسی تر نیه.