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Tafseer: Al-An'am 6:67
Al-An'am
67
6:67
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِّكُلِّ نَبَإٍۢ مُّسْتَقَرٌّۭ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧
لِّكُلِّ
نَبَإٖ
مُّسۡتَقَرّٞۚ
وَسَوۡفَ
تَعۡلَمُونَ
٦٧
Voor ieder bericht is een bepaalde tijd en jullie zullen het spoedig weten.
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Твой народ счел Коран ложью, хотя это - истина, в которой нельзя усомниться. Но ты - не поручитель за них, поскольку в твои обязанности не входит запоминать их злодеяния и наказывать их за преступления. Тебе надлежит только увещевать людей и доносить до них истину, и каждое пророчество сбудется точно в установленный срок - не раньше и не позже. Вот почему очень скоро они убедятся в наказании, которое им было обещано.