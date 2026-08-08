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Tafseer: Al-An'am 6:64
Al-An'am
64
6:64
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ٦٤
قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍۢ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ٦٤
قُلِ
ٱللَّهُ
يُنَجِّيكُم
مِّنۡهَا
وَمِن
كُلِّ
كَرۡبٖ
ثُمَّ
أَنتُمۡ
تُشۡرِكُونَ
٦٤
Zeg: "Het is Allah Die jullie van deze (gevaren) redt en van alle moeilijkheden en toch kennen jullie deelgenoten toe (aan Allah)?"
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُلِ﴾ لَهُمْ ﴿ٱللَّهُ يُنجِيكُم﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد ﴿مِّنۡهَا وَمِن كُلِّ كَرۡبࣲ﴾ غَمّ سِوَاهَا ﴿ثُمَّ أَنتُمۡ تُشۡرِكُونَ ٦٤﴾ به