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Tafseer: Al-An'am 6:61
Al-An'am
61
6:61
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ٦١
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ٦١
وَهُوَ
ٱلۡقَاهِرُ
فَوۡقَ
عِبَادِهِۦۖ
وَيُرۡسِلُ
عَلَيۡكُمۡ
حَفَظَةً
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءَ
أَحَدَكُمُ
ٱلۡمَوۡتُ
تَوَفَّتۡهُ
رُسُلُنَا
وَهُمۡ
لَا
يُفَرِّطُونَ
٦١
En Hij is de Krachtige, boven Zijn dienaren en hij stelt Wakers (Engelen) over jullie aan, zodat als een van jullie de dood bereikt de door ons gezondenen hem (zijn ziel) wegnemen en zij verzuimen niet.
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Al-Sa'di
Воля Аллаха распространяется на все происходящее во Вселенной и неукоснительно исполняется. Творения не обладают властью над происходящими событиями и не способны сдвинуться с места или отдохнуть, если на то не будет Его воли. Несмотря на это, Он поручил ангелам присматривать за рабами и сохранять все деяния, которые они совершают. Всевышний сказал: «Воистину, над вами есть хранители - благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете» (82:10–12); «Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель» (50:17–18). Так Аллах присматривает за Своими рабами, пока они живут на земле. Когда же за ними приходит смерть, Он поручает их ангелам, в чьи обязанности входит забирать души творений. Они выполняют свои обязанности без упущений, ничего не прибавляя к тому сроку, который предопределил Аллах, и ничего не убавляя от него. Они действуют строго в соответствии с Божьим планом и предопределением.