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Tafseer: Al-An'am 6:60
Al-An'am
60
6:60
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون ٦٠
وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٦٠
وَهُوَ
ٱلَّذِي
يَتَوَفَّىٰكُم
بِٱلَّيۡلِ
وَيَعۡلَمُ
مَا
جَرَحۡتُم
بِٱلنَّهَارِ
ثُمَّ
يَبۡعَثُكُمۡ
فِيهِ
لِيُقۡضَىٰٓ
أَجَلٞ
مُّسَمّٗىۖ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
مَرۡجِعُكُمۡ
ثُمَّ
يُنَبِّئُكُم
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٦٠
Hij is degene die jullie (zielen) in de nacht wegneemt en Hij weet wat jullie gedurendede dag verricht hebben: Hij doet jullie or weer in ontwaken opdat een vastgestelde periode vervuld wordt, daarna is jullie terugkeer tot Hem. Hij zal jullie dan op de hoogte brengen van wat jullie plachten to doen.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ
] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه به شهو ئێوه ئهخهوێنێ (يَتَوَفَّاكُمْ) وهفات بهمانای خهوتن دێت [
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ
] وه زانیاری ههیه كه به ڕۆژ ئێوه چ كردهوهیهكتان كردووه له چاك و خراپ [
ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
] پاشان بهڕۆژ بهخهبهرتان دێنێتهوه [
لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى
] بۆ ئهوهی كاتێكی دیاریكراوی خۆتان بهسهر بهرن [
ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٦٠)
] پاشان گهڕانهوهتان تهنها بۆ لای خوای گهورهیه له رۆژى قیامهت پاشان خوای گهوره ههواڵتان پێ ئهدات بهو كردهوانهی كه ئێوه ئهنجامتان داوه.