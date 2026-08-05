Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-An'am 6:6
Al-An'am
6
6:6
الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ٦
أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍۢ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًۭا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَـٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَـٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٦
أَلَمۡ
يَرَوۡاْ
كَمۡ
أَهۡلَكۡنَا
مِن
قَبۡلِهِم
مِّن
قَرۡنٖ
مَّكَّنَّٰهُمۡ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
مَا
لَمۡ
نُمَكِّن
لَّكُمۡ
وَأَرۡسَلۡنَا
ٱلسَّمَآءَ
عَلَيۡهِم
مِّدۡرَارٗا
وَجَعَلۡنَا
ٱلۡأَنۡهَٰرَ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهِمۡ
فَأَهۡلَكۡنَٰهُم
بِذُنُوبِهِمۡ
وَأَنشَأۡنَا
مِنۢ
بَعۡدِهِمۡ
قَرۡنًا
ءَاخَرِينَ
٦
Hebben zij niet gezien hoevelen Wij vernietigden van voor hen, gemeenschappen die Wij op aarde macht gegeven hadden, macht die Wij jullie niet gegeven hebben, en voor wie Wij uit de hemel harde regen gezonden hebben en die Wij rivieren die onder hen door stroomden brachten; maar Wij vernietigden hen vanwege hun zonden en Wij deden na hen andere gemeenschappen opstaan.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{لەناوبردنی ئوممەتان بە هۆی تاوانی خۆیانەوەیە} له داهاتووا ههواڵی ئهو شته ئهزانن كه گاڵتهیان پێی كردووه ئایه شایهنی گاڵتهپێكردنه یان نا، واته: كاتێك كه خوای گهوره سزایان ئهدات، (ئهمه ههڕهشهیه) [
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ
] ئایا نابینن له پێش ئهماندا چهندهها ئوممهت و نهتهوهی ترمان لهناوبرد [
مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ
] كه ئهوانمان جێگیر كرد لهسهر زهویدا به شێوازێك كه ئێوهمان ئهوهنده جێگیر نهكرد، واته: تهمهنیان درێژتر بووهو بههێزتر بوونهو ماڵ و منداڵ و سامان و دهسهڵات و سهربازیان له ئێوه زیاتر بووه بهڵام ههموومان لهناوبردن كهواته لهناوبردنی ئێوه ئاسانتره [
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا
] وه بارانی بهلێزمهو بهخوڕڕو زۆریشمان بۆ ئهباراندن [
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
] وه ڕووبارهكان بهژێر دارو ماڵیاندا ئهڕۆی [
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
] بهڵام بههۆی تاوانی خۆیانهوه لهناومان بردن [
وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٦)
] وه له پاش ئهمان ئوممهتان و میللهتانێكی ترمان دروست كرد ئهگهر ئێوهش ئیمان نههێنن و بهردهوام بن لهسهر كوفر ئێوهش وهك ئهو ئوممهتانهی تر لهناو ئهبهین.