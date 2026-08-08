Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Al-An'am 6:55
Al-An'am
55
6:55
وكذالك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ٥٥
وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٥
وَكَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِتَسۡتَبِينَ
سَبِيلُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٥٥
En zo leggen Wij de Verzen uit. En opdat de weg van de zondaren duidelijk wordt.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Мы разъясняем знамения и подчеркиваем разницу между прямым путем и заблуждением, между верным руководством и обольщением, дабы желающие следовать прямым путем встали на него и уяснили истину, в которую они должны верить. Мы разъясняем знамения для того, чтобы можно было различить дорогу преступников, на которой человек навлекает на себя гнев Аллаха и обрекает себя на наказание. Избежать этого и отдалиться от дороги преступников можно только тогда, когда она хорошо различима и ясна. Если же ее трудно различить, то людям не удается спастись от нее и добиться успеха.