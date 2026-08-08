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Tafseer: Al-An'am 6:39
Al-An'am
39
6:39
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩
وَٱلَّذِينَ
كَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
صُمّٞ
وَبُكۡمٞ
فِي
ٱلظُّلُمَٰتِۗ
مَن
يَشَإِ
ٱللَّهُ
يُضۡلِلۡهُ
وَمَن
يَشَأۡ
يَجۡعَلۡهُ
عَلَىٰ
صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ
٣٩
Endegenen die Onze Tekenen loochenen zijn doof en stom in de duisternis: Allah laat dwalen wie Hij wil en Hij plaatst op de Rechte Weg wie Hij wil.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔایَـٰتِنَا﴾ الْقُرْآن ﴿صُمࣱّ﴾ عَنْ سَمَاعهَا سَمَاع قَبُول ﴿وَبُكۡمࣱ﴾ عَنْ النُّطْق بِالْحَقِّ ﴿فِی ٱلظُّلُمَـٰتِۗ﴾ الْكُفْر ﴿مَن یَشَإِ ٱللَّهُ﴾ إضْلَاله ﴿یُضۡلِلۡهُ وَمَن یَشَأۡ﴾ هِدَايَته ﴿یَجۡعَلۡهُ عَلَىٰ صِرَ ٰطࣲ﴾ طَرِيق ﴿مُّسۡتَقِیمࣲ ٣٩﴾ دِين الْإِسْلَام