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Tafseer: Al-An'am 6:36
Al-An'am
36
6:36
۞ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ٣٦
۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٦
۞ إِنَّمَا
يَسۡتَجِيبُ
ٱلَّذِينَ
يَسۡمَعُونَۘ
وَٱلۡمَوۡتَىٰ
يَبۡعَثُهُمُ
ٱللَّهُ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
يُرۡجَعُونَ
٣٦
Voorwaar, alleen degenen die luisteren zullen gehoorzamen. En Allah zal de doden opwekken en vervolgens worden zij tot Hem teruggekeerd.
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Al-Sa'di
О Пророк! Ответить на твой призыв, принять твое послание и покориться твоим повелениям и запретам могут только те, которые всем сердцем внимают тому, что приносит им пользу. Такие люди обладают разумом и способностью слушать. Под способностью слушать здесь подразумевается умение слушать сердцем и отвечать на призыв, а не просто способность слушать ушами, которой обладают как праведники, так и нечестивцы. Всевышний Аллах довел истину до сведения всех творений, несущих ответственность за свои дела. Все они услышали Его знамения, и если они отказались принять их, то они не найдут оправдания своему поступку. Затем Аллах сообщил, что мертвые будут воскрешены и вернутся к Нему. Согласно одному толкованию, смысл этих слов нужно противопоставить смыслу предыдущего высказывания, то есть ответить на пророческий призыв могут только люди с живыми душами, поскольку те, чьи души уже мертвы, не понимают того, что может осчастливить их и принести им спасение. Они не внимают пророческому призыву и не повинуются его велениям, когда же наступит День воскресения, Аллах воскресит их и соберет к Себе. Согласно другому толкованию, которое опирается на очевидный смысл аята, Всевышний Аллах подтвердил истинность воскрешения и обещал воскресить покойников в Судный день, а затем поведать им о том, что они совершили. В таком случае обсуждаемый нами аят вдохновляет рабов отвечать на призыв Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и предостерегает их от ослушания.