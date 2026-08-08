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Tafseer: Al-An'am 6:30
Al-An'am
30
6:30
ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هاذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ٣٠
وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٠
وَلَوۡ
تَرَىٰٓ
إِذۡ
وُقِفُواْ
عَلَىٰ
رَبِّهِمۡۚ
قَالَ
أَلَيۡسَ
هَٰذَا
بِٱلۡحَقِّۚ
قَالُواْ
بَلَىٰ
وَرَبِّنَاۚ
قَالَ
فَذُوقُواْ
ٱلۡعَذَابَ
بِمَا
كُنتُمۡ
تَكۡفُرُونَ
٣٠
En als jij (hen) kon zien wanneer zij voor hun Heer gebracht worden: Hij zal zeggen: "Is dit niet de Waarheid? zij zullen zeggen: "Zeker, bij onze Heer." Hij zal zeggen: "Proeft dan de bestraffing vanwege (wat) jullie plachten niet te geloven."
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[
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ
] ئای ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - ئهو كافرانه ببینی كه ڕاوهستێندراون لهبهر دهستى خوای گهوره له ڕۆژی قیامهت به راستى دیمهنێكى زۆر ترسناك دهبینیت [
قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ
] كه پێیان ئهووترێ: ئا ئهمه ڕۆژی قیامهته ئهوهی كه ئێوه ئینكاریتان ئهكرد ئایا ڕۆژێكی حهق و ڕاست نهبوو [
قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا
] ئهڵێن: بهڵێ سوێند بێ به پهروهردگارمان حهق و ڕاست بوو [
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٠)
] دهی بچێژن سزای خوای گهوره بههۆی ئهو كوفرانهی كه له دونیادا ئهتانكرد.