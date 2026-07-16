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Al-An'am
25
6:25
ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل اية لا يومنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هاذا الا اساطير الاولين ٢٥
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًۭا ۚ وَإِن يَرَوْا۟ كُلَّ ءَايَةٍۢ لَّا يُؤْمِنُوا۟ بِهَا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَـٰدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٥
وَمِنۡهُم
مَّن
يَسۡتَمِعُ
إِلَيۡكَۖ
وَجَعَلۡنَا
عَلَىٰ
قُلُوبِهِمۡ
أَكِنَّةً
أَن
يَفۡقَهُوهُ
وَفِيٓ
ءَاذَانِهِمۡ
وَقۡرٗاۚ
وَإِن
يَرَوۡاْ
كُلَّ
ءَايَةٖ
لَّا
يُؤۡمِنُواْ
بِهَاۖ
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءُوكَ
يُجَٰدِلُونَكَ
يَقُولُ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓاْ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّآ
أَسَٰطِيرُ
ٱلۡأَوَّلِينَ
٢٥
En onder hen zijn or die naar jou luisteren, maar Wij hebben over hun harten sluiers aangebracht zodat zij het (de Koran) niet begrijpen en in hun oren proppen. En indien zij ieder Teken zagen, zouden zij er niet in geloven, zelfs in die mate dat wanneer zij tot jou komen om met jou te redetwisten, degenen die ongelovig zijn zeggen: "Dit zijn slechts fabels van de ouden."
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ
] وه ههیشیانه ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - گوێ له تۆ ئهگرێ [
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ
] بهڵام ئێمه پهردهمان داوه بهسهر دڵیاندا تا له قورئانی پیرۆز تێنهگهن، چونكه شایانى هیدایهت نین [
وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
] وه گوێشیان كهڕ بووه له بیستنی حهق و شایهنی بیستنى حهق نین [
وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
] وه ئهگهر ههموو نیشانهو موعجیزهیهك ببینن ئهوان ئیمانی پێ ناهێنن [
حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ
] نهك ههر ئیمان ناهێنن بهڵكو كاتێك ئهوان كه دێن بۆ لای تۆ مشتومڕو دهمهقاڵێیشت لهگهڵدا ئهكهن [
يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٥)
] كافران ئهڵێن: ئهم قورئانه هیچ شتێك نیه تهنها بهسهرهات و چیرۆك و سهرگوزشتهی ئوممهتانی پێشتره ئهمه قورئان نیهو لهلایهن خوای گهورهوه نههاتووه.