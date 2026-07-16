Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
13
6:13
۞ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ١٣
۞ وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣
۞ وَلَهُۥ
مَا
سَكَنَ
فِي
ٱلَّيۡلِ
وَٱلنَّهَارِۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١٣
En aan Hem behoort alles wat er in de nacht en de dag rust. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
] وه ههرچی بهشهو و ڕۆژ ههیهو هێمن و ئارامه ههمووی موڵكی خوای گهورهیهو لهژێر دهسهڵات و توانایدایه له بێگیان و گیانلهبهر [
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣)
] وه خوای گهوره زۆر بیسهره به وتهو قسهتان، وه زانایه به كردهوهتان.