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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 125
Al-An'am
125
6:125
فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذالك يجعل الله الرجس على الذين لا يومنون ١٢٥
فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًۭا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢٥
فَمَن
ﱁ
يُرِدِ
ﱂ
ٱللَّهُ
ﱃ
أَن
ﱄ
يَهۡدِيَهُۥ
ﱅ
يَشۡرَحۡ
ﱆ
صَدۡرَهُۥ
ﱇ
لِلۡإِسۡلَٰمِۖ
ﱈﱉ
وَمَن
ﱊ
يُرِدۡ
ﱋ
أَن
ﱌ
يُضِلَّهُۥ
ﱍ
يَجۡعَلۡ
ﱎ
صَدۡرَهُۥ
ﱏ
ضَيِّقًا
ﱐ
حَرَجٗا
ﱑ
كَأَنَّمَا
ﱒ
يَصَّعَّدُ
ﱓ
فِي
ﱔ
ٱلسَّمَآءِۚ
ﱕﱖ
كَذَٰلِكَ
ﱗ
يَجۡعَلُ
ﱘ
ٱللَّهُ
ﱙ
ٱلرِّجۡسَ
ﱚ
عَلَى
ﱛ
ٱلَّذِينَ
ﱜ
لَا
ﱝ
يُؤۡمِنُونَ
ﱞ
١٢٥
ﱟ
En wie wil dat Allah hem leidt, diens borst verruimt Hij voor de Islam; en wie Hij wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt. Zo legt Allah de bestraffing op aan degenen die niet geloven.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.