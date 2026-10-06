[ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ] ئایا كهسێك كه مردبێ و زیندوومان كردبێتهوه، واته كافر بێ و هیدایهتمان دابێ بۆ ئیسلام [ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ] وه نوورو ڕووناكیمان پێ بهخشی بێت كه لهناو خهڵكدا بتوانێ پێی بڕوات كه قورئان و ئیسلامه [ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ] ئایا وهكو كهسێك وایه كه لهناو تاریكییهكانى كوفرو نهزانى و گومڕاییدا بێت كه نهتوانێ لێی دهرچێ [ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٢) ] بهم شێوازه كافران كردهوهكان و كوفریان بۆ جوان كرابوو وه ڕازێندرابۆوه