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Al-An'am
117
6:117
ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ١١٧
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٧
إِنَّ
رَبَّكَ
هُوَ
أَعۡلَمُ
مَن
يَضِلُّ
عَن
سَبِيلِهِۦۖ
وَهُوَ
أَعۡلَمُ
بِٱلۡمُهۡتَدِينَ
١١٧
Voorwaar, jouw Heer, Hij weet het beste wie van Zijn Pad afdwaalt en Hij weet beter wie geleid worden.
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Al-Sa'di
Всевышний Аллах говорит одну только правду и лучше знает тех, кто сбился с Его пути, и тех, кто следует прямым путем и ведет этим путем окружающих. Ему лучше знать, что приносит пользу людям, и Он более снисходителен к Своим рабам, чем они к самим себе, и поэтому правоверные обязаны прислушиваться к Его наставлениям и руководствоваться Его повелениями и запретами. Из этого аята следует, что истина не определяется многочисленностью ее приверженцев, и если определенные воззрения разделяет всего лишь небольшая группа людей, то это еще не означает, что они являются неправильными. Более того, чаще всего происходит наоборот, и приверженцы истины оказываются малочисленными, хотя перед Аллахом они занимают высокое положение и удостаиваются великой награды. Что же касается различения между истиной и ложью, то для этого необходимо использовать соответствующие критерии и мерила.