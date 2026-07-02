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Al-An'am
104
6:104
قد جاءكم بصاير من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ١٠٤
قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍۢ ١٠٤
قَدۡ
جَآءَكُم
بَصَآئِرُ
مِن
رَّبِّكُمۡۖ
فَمَنۡ
أَبۡصَرَ
فَلِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَنۡ
عَمِيَ
فَعَلَيۡهَاۚ
وَمَآ
أَنَا۠
عَلَيۡكُم
بِحَفِيظٖ
١٠٤
Waarlijk, tot jullie zijn zichtbar bewijzen gekomen van jullie Heer. Wie goed ziet: er is (een voordeel) voor hemzelf, en wie blind is: er is (een nadeel) voor hem, en ik (Moehammad) ben geen bewaker over jullie.
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Al-Sa'di
После разъяснения знамений и доводов, свидетельствующих об истинных ценностях и правильных устремлениях, Всевышний Аллах обратил внимание рабов на эти знамения и поведал о том, что пожинать плоды своих деяний будут только они сами. Коранические аяты наглядно разъясняют истину и позволяют сердцам разглядеть ее так же ясно, как взоры могут разглядеть солнце. А причина этого в том, что прекрасные и понятные слова откровения полностью раскрывают его истинный смысл и проливают свет на восхитительную истину. И этому не следует удивляться, ведь они ниспосланы Господом, одаряющим Свои творения многочисленными зримыми и незримыми благами. Разъяснение знамений и устранение любых неясностей тоже является одной из славных и прекрасных милостей Аллаха. Если человек извлек полезные уроки из Божьих знамений и поступал в соответствии с их требованиями, то он поступил во благо себе, потому что Аллах богат и достоин похвалы. Если же человек увидел знамения, но не постиг их смысла; услышал предостережение, но не принял его во внимание; и понял истину, но не смирился перед ней, то он навредил только самому себе. Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, не было поручено наблюдать за людьми и запоминать их деяния. В его обязанности входило разъяснить им истину, и он выполнил свои обязанности и донес до человечества ниспосланное ему Откровение. Ему было поручено только это, и он не будет нести ответственности за все остальное.