Всевышний сообщил о том, что Он делает добро Своим рабам и показывает им Свои очевидные знамения и ясные доводы. Несмотря на это, курейшитские язычники и другие многобожники приобщали сотоварищей к Нему. Они обращались к ним с молитвами и поклонялись наряду с Ним джиннам и ангелам, которые были всего лишь одними из Его творений и не обладали никакими качествами Господа Бога. Они равняли творения с Тем, Кто творит и управляет, одаряет всевозможными благами и оберегает от всякого зла. Они измышляли великую ложь и приписывали Аллаху сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Кто же может быть несправедливее тех, кто говорит об Аллахе ложь, не опираясь на достоверные знания, и приписывает Ему ужасные недостатки, от которых Он бесконечно далек?!! Аллах пречист и превыше всего, что приписывают Ему многобожники. Он обладает всеми качествами совершенства и лишен любых пороков, изъянов и недостатков.