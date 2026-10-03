Неужели ты заблуждаешься, потому что пренебрегаешь своими обязанностями перед Ним? Или же ты считаешь Его наказание презренным? Или же ты вовсе не веруешь в Его возмездие? Разве не Он даровал тебе прочное, стройное и пропорциональное сложение, прекрасный вид и совершенный образ? Разве подобает тебе отвечать неблагодарностью на благодеяния столь щедрого Дарителя или отрицать милость своего Благодетеля? Причина этого - твое невежество, нечестие и упорство. Тебе надлежит воздавать хвалу Аллаху за то, что Он не создал тебя в образе собаки, осла или другого животного. Поэтому Аллах сказал: