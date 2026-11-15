Аллах также принял покаяния троих мужчин, которые не отправились в поход на Табук вместе с остальными мусульманами. Речь идет о Каабе б. Малике и двух его товарищах. Их история хорошо известна и описана в различных сборниках хадисов. Они были настолько опечалены, что земля показалась им тесной, несмотря на свои бескрайние просторы. Даже их собственные души показались им тесными, несмотря на то, что душа бывает дорога каждому человеку. Весь окружающий мир и все, что обычно не стесняет человека, казалось им тесным. Такое происходит только тогда, когда человек обеспокоен и встревожен настолько, что его беспокойство невозможно выразить словами. А причиной этого было то, что они отдавали предпочтение благосклонности Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, перед всем остальным. Они поняли, что только Аллах, у Которого нет сотоварищей, может избавить их от несчастья, и поэтому они перестали полагаться на творения. Они связали свои надежды со своим Господом, устремились к Нему и терпели испытание, которое их постигло, в течение около пятидесяти дней. Затем Аллах позволил им раскаяться, помог им в этом и принял их покаяние. Он часто принимает покаяния Своих рабов и прощает им совершенные ошибки и упущения. Его милость настолько велика, что Он каждый миг, каждое мгновение осеняет ею Своих рабов, устраивая их мирские и религиозные дела. Из этого откровения можно сделать несколько полезных выводов. Во-первых, этот аят свидетельствует о том, что прощение Аллаха должно быть величайшей целью рабов. К этой цели стремились избранные рабы, и Аллах помог им добиться желаемого и вдохновил на деяния, которые Ему угодны и которыми Он доволен. Во-вторых, обряды поклонения, которые обременительны для человека, имеют преимущество перед остальными обрядами поклонения, и чем труднее выполнять обряд поклонения, тем больше вознаграждение за него. В-третьих, прощение Аллаха зависит от степени раскаяния и сожаления раба, и если человек не придает значения своим прегрешениям и не испытывает стеснения после ослушания Его, то его покаяние является несовершенным, даже если он считает его принятым. В-четвертых, если человек всем сердцем обращается к Всевышнему Аллаху и перестает связывать надежды с творениями, то это является признаком доброго конца и прекращения несчастий. В-пятых, по Своей милости Аллах охарактеризовал троих мусульман качеством, которое не является для них постыдным. Всевышний сказал, что им было отсрочено до тех пор, пока не стало известно, принято их покаяние или отвергнуто. Согласно альтернативного перевода этого выражения, они были оставлены позади мусульманами либо отличились от тех, от кого были приняты оправдания. И хотя они не приняли участие в походе, их поступок не подразумевал отказ от добра, и поэтому Аллах не сказал, что они отказались принять участие в походе. В-шестых, Всевышний почтил этих трех мусульман искренностью, назвал их правдивыми и повелел всем правоверным брать с них пример. Именно поэтому далее Коран гласит: