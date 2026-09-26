﴿فَقَضَىٰهُنَّ﴾ الضَّمِير يَرْجِع إلَى السَّمَاء لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الجمع الآيلة إليه أي صيرها ﴿سَبۡعَ سَمَـٰوَاتࣲ فِی یَوۡمَیۡنِ﴾ الخميس والجمعة فرغ منها في آخر ساعة منه وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا سواء ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام ﴿وَأَوۡحَىٰ فِی كُلِّ سَمَاۤءٍ أَمۡرَهَاۚ﴾ الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة ﴿وَزَیَّنَّا ٱلسَّمَاۤءَ ٱلدُّنۡیَا بِمَصَـٰبِیحَ﴾ بنجوم ﴿وَحِفۡظࣰاۚ﴾ منصوب بفعله المقدر أي حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب ﴿ذَ ٰلِكَ تَقۡدِیرُ ٱلۡعَزِیزِ﴾ في ملكه ﴿ٱلۡعَلِیمِ ١٢﴾ بخلقه