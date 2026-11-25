Неверующие вместе со своими собратьями и идолами будут собраны на дороге, ведущей в Геенну. Ангелы остановят их и начнут задавать вопросы, однако неверующие не найдут на них ответа и начнут упрекать друг друга в том, что они впали в заблуждение сами и ввели в заблуждение других. Грешники, которые были в своей земной жизни простолюдинами, скажут своим вождям и предводителям: «Вы использовали свою силу и свою власть для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Если бы не вы, то мы были бы одними из правоверных».