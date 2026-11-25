Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: As-Saffat Ayah 27
As-Saffat
27
37:27
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٧
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ٢٧
وَأَقۡبَلَ
ﱋ
بَعۡضُهُمۡ
ﱌ
عَلَىٰ
ﱍ
بَعۡضٖ
ﱎ
يَتَسَآءَلُونَ
ﱏ
٢٧
ﱐ
En zij zullen zich tot elkaar wenden en elkaar ondervragen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.