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Tafsir Fathul Majid Tafseer: As-Saffat Ayah 19
As-Saffat
19
37:19
فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩
فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩
فَإِنَّمَا
ﲮ
هِيَ
ﲯ
زَجۡرَةٞ
ﲰ
وَٰحِدَةٞ
ﲱ
فَإِذَا
ﲲ
هُمۡ
ﲳ
يَنظُرُونَ
ﲴ
١٩
ﲵ
Het is dan slechts één bliksemslag, waarna zij om zich heen kijken.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.