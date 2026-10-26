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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 179
As-Saffat
179
37:179
وابصر فسوف يبصرون ١٧٩
وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩
وَأَبۡصِرۡ
ﳅ
فَسَوۡفَ
ﳆ
يُبۡصِرُونَ
ﳇ
١٧٩
ﳈ
En kijk, spoedig zullen zij (de bestraffing) zien.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.