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As-Saffat
171
37:171
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ١٧١
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧١
وَلَقَدۡ
سَبَقَتۡ
كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
١٧١
En voorzeker, Ons Woord is voorafgegaan aan Onze gezonden dienaren.
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Qiraat
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين )
وهي قوله :
" كتب الله لأغلبن أنا ورسلي "
( المجادلة - 21 )
.