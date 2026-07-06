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As-Saffat
170
37:170
فكفروا به فسوف يعلمون ١٧٠
فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠
فَكَفَرُواْ
بِهِۦۖ
فَسَوۡفَ
يَعۡلَمُونَ
١٧٠
Maar zij verwierpen hem (de Koran), daarom zullen zij het weten.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَكَفَرُوا بِهِ
] بهڵام كاتێك كه كتابیان بۆ هات لهلایهن خوای گهورهوه كه قورئان بوو ئهوان كوفریان پێ كرد [
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠)
] ئهوه له داهاتوودا سهرهنجامی كوفرهكهیان ئهزانن كه خوای گهوره چۆن سزایان ئهدات.