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As-Saffat
169
37:169
لكنا عباد الله المخلصين ١٦٩
لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٩
لَكُنَّا
عِبَادَ
ٱللَّهِ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
١٦٩
Dan zouden wij zeker tot de dienaren van Allah die Hem zuiver aanbidden hebben behoord."
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Qiraat
Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين، يظهرون التمني،
ويقولون:
لو جاءنا من الذكر والكتب، ما جاء الأولين، لأخلصنا للّه العبادة، بل لكنا المخلصين على الحقيقة.