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As-Saffat
166
37:166
وانا لنحن المسبحون ١٦٦
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٦٦
وَإِنَّا
لَنَحۡنُ
ٱلۡمُسَبِّحُونَ
١٦٦
En voorwaar, wij zijn zeker degenen die de Glorie van Allah prijzen."
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِنَّا لَنَحۡنُ ٱلۡمُسَبِّحُونَ ١٦٦﴾ الْمُنَزِّهُونَ اللَّه عَمَّا لَا يَلِيق به