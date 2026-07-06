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As-Saffat
160
37:160
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠
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Behalve de dienaren van Allah die Hem zuiver aanbidden.
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السعدي Al-Sa'di
{ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ }
فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به، لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله، وبذلك كانوا مخلصين.