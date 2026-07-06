Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
159
37:159
سبحان الله عما يصفون ١٥٩
سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٩
ﱠ
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
Heilig is Allah boven wat zij toeschrijven.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Пречист Всемогущий и Выдержанный Властелин! Его божественные качества совершенны и не имеют ничего общего с тем, что говорят об Аллахе многобожники и неверующие.